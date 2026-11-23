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Es habe sich eine Explosion an Bord ereignet, hieß es. Mehrere Besatzungsmitglieder seien verletzt worden. Den Angaben zufolge war das Schiff auf dem Rückweg nach Russland. Es sei in Bengasi betankt und mit Gütern zur Versorgung der Mannschaft beladen worden. Die libyschen Behörden vermuten die Ukraine hinter dem Angriff. Kurz danach wurde ein zweites Schiff in der Nähe mit Drohnen attackiert. Unklar sei, ob es sich auch hier um ein russisches Schiff handelte, erklärte ein Behördensprecher.

Die Vereinten Nationen verurteilten die mutmaßlichen Drohnenangriffe. Ein Sprecher der UNO-Mission UNSMIL forderte eine sofortige Untersuchung der Vorfälle. Libyen dürfe nicht zum Schauplatz ausländischer Konflikte werden.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.