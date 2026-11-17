Viele deutsche medizinische Produkte werden exportiert. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Die Hersteller hätten in den ersten acht Monaten dieses Jahres Waren im Wert von 12,4 Milliarden Euro exportiert, berichtet der Elektroverband zur Eröffnung der Fachmesse Medica in Düsseldorf. Das war demnach eine Steigerung um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gefragt waren unter anderem MRT-Anlagen, Röntgengeräte und Operationsroboter. Vor allem die Integration von Künstlicher Intelligenz in die Elektromedizin könne die Versorgung effizienter machen und das Personal entlasten.

Die wichtigsten Abnehmerregionen bleiben die USA mit einem Anteil von 21,9 Prozent an den Gesamtexporten und die Länder der EU mit 34,6 Prozent. Das Geschäft mit Kunden in China war im genannten Zeitraum 11,3 Prozent geringer und machte noch 5,6 Prozent aus.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.