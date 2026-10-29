Mitteilung

Ihre Amtszeit wäre regulär im Oktober 2027 abgelaufen. Seit längerer Zeit werden der Französin Ambitionen auf den Posten der Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums in Davos nachgesagt. Die Entscheidung darüber wird zu Beginn der kommenden Woche erwartet.
Lagardes Rücktritt ermöglicht auch die Wahl der neuen EZB-Führung durch die EU-Staats- und Regierungschefs noch vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich im Frühjahr.
Die Europäische Zentralbank ist für die Sicherung der Preisstabilität im Euroraum verantwortlich und legt unter anderem die Höhe der Leitzinsen fest.
Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.