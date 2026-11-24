Acht Beschäftigte würden noch vermisst, teilten die Behörden der Provinz Banten mit. Mehr als 600 Soldaten, Polizisten, Rotkreuzhelfer und Freiwillige suchten noch in den Trümmern.
In der dreistöckigen Süßwarenfabrik war das Feuer am Samstag aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Nach Angaben der Behörden hielten sich etwa 300 Menschen in dem Gebäude auf. Überlebende berichteten, es habe keinen technischen Alarm gegeben.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.