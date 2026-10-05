Besuch in Kiew

Bundesfamilienministerin Prien gedenkt in Kiew der im russischen Angriffskrieg getöteten Kinder. (picture alliance / dpa / Basil Wegener)

Die CDU-Politikerin besuchte einen Gedenkort für die minderjährigen Kriegsopfer.

Der besondere Schutz von Kindern und Jugendlichen, aber auch die Themen Bildung, Stabilität und Zukunftsperspektiven während des Krieges sind der Schwerpunkt ihres zweitägigen Aufenthalts in der ukrainischen Hauptstadt.

Außerdem verlegte Prien einen Stolperstein zur Erinnerung an ein Opfer des Nationalsozialismus. Sie zeigte sich besorgt über verstärkt auftretenden Antisemitismus in vielen Ländern Europas. "Wer jüdisches Leben angreift, greift unsere Gesellschaft und damit uns alle an", sagte die Ministerin.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.