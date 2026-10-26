Deutsche Bahn
"Familienticket" kann für Zugfahrten ab November wieder gebucht werden

Für Fahrten mit der Deutschen Bahn ab November kann ab sofort wieder das Familienticket gebucht werden.

    Ein Familie steigt mit Rucksack und Koffern in einen ICE ein.
    Ab November kann das "Familienticket" wieder gebucht werden. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)
    Es gebe keine beschränkten Stückzahlen, teilte eine Konzernsprecherin mit. Die Bahn führt das Angebot dauerhaft ein, nachdem es an der Abschaffung der vergünstigten Sitzplatz-Reservierung für Familien im vergangenen Jahr Kritik gegeben hatte. Das Familienticket gilt für bis zu fünf Personen unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis. Nach Bahn-Angaben können damit zwei Erwachsene mit drei Kindern oder ein Erwachsener mit vier Kindern fahren.
    In den Sommermonaten war das Familienticket bereits temporär angeboten worden.
    Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.