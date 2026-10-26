Deutsche Bahn

Ab November kann das "Familienticket" wieder gebucht werden. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Es gebe keine beschränkten Stückzahlen, teilte eine Konzernsprecherin mit. Die Bahn führt das Angebot dauerhaft ein, nachdem es an der Abschaffung der vergünstigten Sitzplatz-Reservierung für Familien im vergangenen Jahr Kritik gegeben hatte. Das Familienticket gilt für bis zu fünf Personen unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis. Nach Bahn-Angaben können damit zwei Erwachsene mit drei Kindern oder ein Erwachsener mit vier Kindern fahren.

In den Sommermonaten war das Familienticket bereits temporär angeboten worden.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.