Rekruten der Bundeswehr (Christoph Reichwein / dpa / Christoph Reichwein)

Seit Jahresbeginn stellten fast 17.000 Personen einen entsprechenden Antrag, wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben berichtet. Damit hat sich die Zahl der Anträge im Vergleich zum vergangen Jahr mehr als vervierfacht. Als Gründe werden die angespannte Sicherheitslage und Bedrohungen durch Russland genannt.

Die allgemeine Wehrpflicht ist in Deutschland seit 2011 ausgesetzt. Der Dienst bei der Bundeswehr darf aber auch vorsorglich verweigert werden. Seit Einführung des neuen Wehrdienstgesetzes müssen junge Männer einen Fragebogen ausfüllen, um ihre Eignung für den Dienst abzufragen. Bundesverteidigungsminister Pistorius zeigte sich optimistisch, dass der Personalbedarf auch in Zukunft ohne Rückkehr zur Wehrpflicht gedeckt werden kann.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.