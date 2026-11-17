Hacker haben weltweit knapp 180 Websites angegriffen (picture alliance / Chromorange / Udo Herrmann)

Den Berichten zufolge galt der Angriff insbesondere Apple-Nutzern. Der manipulierte Code enthielt eine Schadsoftware, die über die Webseiten iPhones und iPads infizieren sollte, um sie auszuspähen. Wie groß der Schaden ist und wie viele Menschen betroffen sind, ist noch nicht bekannt.

Schon in den vergangenen Wochen hatte es weltweit mehrere große Cyberangriffe gegeben - sowohl auf Behörden als auch auf Unternehmen. Unter anderem wurden in mehreren europäischen Ländern die Kühlanlagen in Supermärkten manipuliert.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.