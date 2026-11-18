Hacker haben weltweit knapp 180 Websites angegriffen (picture alliance / Chromorange / Udo Herrmann)

Wie das Fachmagazin "Cybernews" meldet, waren unter anderem die Seiten von Ikea, Air France sowie der Nachrichtensender CNN und BBC betroffen. Demnach wollten Hacker unter anderem Kreditkartendaten sowie Kryptowährungen stehlen.

Dazu sollen sie einen manipulierten Code in Hilfsprogramme eingeschleust haben, mit denen die Webseiten individuell an Nutzer angepasst werden. Der Anbieter dieser Programme, die Firma Optimizely, teilte mit, man habe einen Sicherheitsvorfall identifiziert und eingedämmt. Die betroffenen Kunden seien kontaktiert worden.

Den Berichten zufolge galt der Angriff insbesondere Apple-Nutzern. Der manipulierte Code enthielt eine Schadsoftware, die über die Webseiten iPhones und iPads infizieren sollte, um sie auszuspähen. Wie groß der Schaden ist und wie viele Menschen betroffen sind, ist noch nicht bekannt.

Schon in den vergangenen Wochen hatte es weltweit mehrere große Cyberangriffe gegeben - sowohl auf Behörden als auch auf Unternehmen. Unter anderem wurden in mehreren europäischen Ländern die Kühlanlagen in Supermärkten manipuliert.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.