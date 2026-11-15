Mehr als tausend Migranten haben am Samstag die Kanareninsel El Hierro erreicht (Archivbild von 2024). (imago / Sopa Images / Ximena Borrazas)

Das teilte der spanische Seenotrettungsdienst mit. Die meisten wurden vor der Küste der Insel El Hierro gerettet und dort an Land gebracht. Seit einigen Wochen steigt die Zahl der Migranten, die von Westafrika die Kanaren und damit die EU erreichen wollen. Insgesamt kamen bis Ende Oktober aber fast sechs Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Die Route von Westafrika zu den Kanarischen Inseln gilt als eine der gefährlichsten Migrationsrouten weltweit.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.