Das Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos (Archiv) (IMAGO I ANE Edition)

Damit waren 44 Prozent der insgesamt 13,2 Millionen Flüchtlingskinder im Schulalter vom Besuch einer Bildungseinrichtung ausgeschlossen, erklärte das UNHCR in Genf. Neue Einschnitte in die Budgets der Hilfsorganisationen drohten weitere Millionen Mädchen und Jungen vom Unterricht auszuschließen, heißt es in einem Bericht des Hilfswerks.

Hochkommissar Salih sagte, Bildung bedeute Schutz. Sie sei aber auch ein Weg zu neuen Chancen und Selbstständigkeit. Salih rief Geberländer zu verstärkten Investitionen in die Bildung der Vertriebenen auf. Länder wie die USA, aber auch aus Europa, kürzen seit geraumer Zeit die Mittel für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.