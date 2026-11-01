Hackerangriff

Das FBI teilte in Washington mit, der Angriff sei von nordkoreanischen Hackern der Gruppe TraderTraitor durchgeführt worden. US-Präsident Trump hatte am Freitag erklärt, dass eine mögliche Beteiligung Nordkoreas untersucht werde.
Die gemessen am täglichen Handelsvolumen weltgrößte Kryptobörse hatte den Angriff am Donnerstag bekanntgegeben. Nach Angaben des Unternehmens waren Vermögenswerte von 6,3 Milliarden Dollar betroffen. Binance hat angekündigt, Anlegern sämtliche Verluste zu ersetzen. Man habe dazu mehr als sechs Milliarden Dollar zurückgestellt.
Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.