Fußball-Bundesliga

Bayern München siegt gegen Freiburgh: Lennart Karl (l, FC Bayern München) in Aktion gegen Patrick Osterhage (SC Freiburg). (picture alliance / dpa / Harry Langer)

Co-Trainer Aaron Danks vertrat Kompany als Hauptverantwortlicher. Die Tore schossen Dayot Upamecano (16. Minute), Serge Gnabry (42.) und Michael Olise (90.+5). Für die Elf von SC-Trainer Julian Schuster traf Bayerns Tom Bischof (82.) per Eigentor vor 34.700 Zuschauern.

Nach Kompanys Kollaps samt Notarzt-Einsatz am Freitag waren die Münchner sorgenvoll nach Südbaden gereist. Danks hatte dem Streamingdienst DAZN vor der Partie versichert, Kompanys Zustand sei stabil. "Es geht ihm jeden Tag ein bisschen besser. Es werden weiterhin Untersuchungen durchgeführt. Aber ja, die Anzeichen sind wirklich positiv."

Leverkusen gestoppt - Kramaric erzielt 1000. Ligator für Hoffenheim

Hoffenheim hat die Torserie von Patrik Schick beendet und Bayer Leverkusen auf dem Weg Richtung Tabellenspitze ausgebremst. Die Gastgeber gewannen mit 3:0 (0:0) und bejubelten neben dem vierten Saisonsieg auch ihr 1000. Bundesliga-Tor.

Dieses erzielte Andrej Kramaric mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 79. Minute, ehe Alexander Prass (89.) und Max Moerstedt (90.+6) zum Endstand trafen. Die Werkself blieb wie ihr Stürmer Schick erstmals in dieser Bundesliga-Saison ohne Tor.

27.378 Zuschauer sahen in der Arena in Sinsheim ein Spiel mit lange wenig Höhepunkten und zwischenzeitlich sehr viel Regen. Kurios war die Auswechslung von Referee Daniel Siebert, der wegen einer Verletzung nach 45 Minuten von Robert Hartmann ersetzt wurde.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.