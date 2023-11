Haushaltskrise

Der FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke im Bundestag (imago / photothek / Janine Schmitz )

Steuererhöhungen lehnte Fricke jedoch weiterhin ab. Er habe zwar stets gesagt, dass der Bund seine Einnahmen verbessern müsse. Doch dies gehe grundsätzlich auf mehreren Wegen. So müsse sich die Regierung fragen, was der Bund verkaufen und was er privatisieren könne. Auch die Subventionen müssten in den Blick genommen werden.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Verwendung von nicht genutzten Kreditlinien zur Bekämpfung der Pandemie für andere Zwecke gestoppt. Dadurch ist allein im Haushalt des Bundes eine Lücke von mindestens 60 Milliarden Euro entstanden.

Wirtschaftsminister Habeck berät mit Ländern

Die Wirtschafts- und Energieminister von Bund und Ländern beraten heute in Berlin über die Auswirkungen des Karlsruher Haushalts-Urteils. Gastgeber ist Bundeswirtschafs- und Klimaschutzminister Habeck. Seit der Entscheidung herrscht Unsicherheit über mögliche Folgen auch für die Länder.

Befürchtet wird etwa, dass finanzielle Unterstützungsleistungen des Bundes wegfallen und dadurch Milliardenprojekte wie etwa der staatlich subventionierte Bau von Elektrochip-Fabriken gefährdet sein könnten. Aber auch die Etatplanungen der Länder selbst könnten zum Teil infrage stehen.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.