Karoline Preisler (Archivbild) (dpa / Annette Riedl)

Wie die Polizei mitteilte, wurde die 55-Jährige geschubst und getreten. Daraufhin wurde eine 25-jährige Demonstrations-Teilnehmerin vorläufig festgenommen. Preisler geht immer wieder zu propalästinensischen Versammlungen, um dort gegen Antisemitismus und Israelfeindlichkeit zu demonstrieren. Auch in der Vergangenheit wurde sie dabei schon von Demonstranten angegangen.

Der FDP-Vorsitzende Kubicki schrieb auf der Plattform X, die gesamte Partei stehe hinter Preisler und ihrem mutigen Einsatz gegen Antisemitismus. Der israelische Außenminister Saar telefonierte nach eigenen Angaben mit Preisler. Er habe ihr für ihre Solidarität mit Israel gedankt. Saar bezeichnete Preislers Beharrlichkeit als inspirierend und ihr Mut als bewundernswert.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.