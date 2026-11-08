Digitaler Bundesparteitag

FDP-Chef Wolfgang Kubicki (picture alliance / dts-Agentur)

Kubicki sagte bei seiner Rede auf dem außerordentlichen Treffen, angesichts des Verlusts von monatlich 15.000 Industriearbeitsplätzen in Deutschland hätten die Menschen Angst um die Zukunft. Die Politik müsse verhindern, dass die Bevölkerung als Schlussfolgerung die Problemlösungsfähigkeit der Demokratie anzweifele. Der FDP-Chef äußerte sich mit Blick auf Wahlen in einigen Bundesländern im kommenden Jahr zuversichtlich. Er rechne fest mit einer Rückkehr seiner Partei.

Auf dem digitalen Parteitag berät die FDP auch über ihren weiteren Kurs und eine mögliche Reform, die etwa eine Doppelspitze vorsieht. Die Freien Demokraten waren bei der vergangenen Bundestagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und sind nur noch in vier Landesparlamenten vertreten.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.