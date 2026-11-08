Digitaler Bundesparteitag

Der außerordentliche digitale Bundesparteitag wird mit einer Rede des Bundesvorsitzenden Kubicki eröffnet. Danach soll über eine Parteireform beraten werden. Die FDP wolle zur modernsten Partei Deutschlands werden, heißt es im Leitantrag.
Die Liberalen waren bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr und bei den darauf folgenden Landtagswahlen jeweils an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Sie sind nur noch in den Landesparlamenten von Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hessen und Bremen vertreten.
Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.