Bürgerfest

Blick in die Innenstadt von Bremen am Vortag des Tags der Deutschen Einheit (Sina Schuldt / dpa)

Bis Sonntag sind in der Hansestadt mehr als 700 Veranstaltungen geplant - darunter kostenlose Konzerte, Diskussionen, Führungen und Ausstellungen. Rund 400.000 Besucher werden erwartet. Ein musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt der Fantastischen Vier am Samstagabend.

Als Vorsitzland im Bundesrat richtet Bremen in diesem Jahr die Feiern unter dem Motto "Viele Stärken - Ein Land" aus. Bremens Bürgermeister Bovenschulte sagte im ZDF, Deutschland sei nicht in Ost und West gespalten, sondern in der Frage, wie man zum Grundgesetz stehe. Es gebe Menschen, die statt einer vielfältigen Republik eine homogene Volksgemeinschaft wollten. Das sei die wirkliche Auseinandersetzung um die Seele des Landes, sagte der SPD-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.