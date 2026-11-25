Tötungsdelikte an Frauen haben in den meisten Fällen eine Vorgeschichte der geschlechtsbezogenen Gewalt - mit der neuen Einstufung sollen Gerichte das stärker berücksichtigen. (Imago / Richie Sanders Presse)

Ein Mann tötet seine ehemalige Partnerin, wird jedoch nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags verurteilt. Solche Fälle gibt es immer wieder. Die rechtliche Einordnung ist dabei entscheidend: Auf Mord steht zwingend eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Totschlag wird mit mindestens fünf Jahre Haft bestraft; in besonders schweren Fällen ist auch hier eine lebenslängliche Freiheitsstrafe vorgesehen.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will Femizide künftig unter dem Mordmerkmal der "geschlechtsspezifischen oder sonstigen menschenverachtenden Beweggründe" erfassen. Diese sollen als Unterfall der niedrigen Beweggründe gelten.

Die Reformpläne sind bereits im schwarz-roten Koalitionsvertrag angelegt. Dort vereinbarten Union und SPD, den strafrechtlichen Schutz von Frauen und anderen besonders verletzlichen Personen durch ein neues Qualifikationsmerkmal bei den Tatbeständen von Mord zu verbessern.

Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat in Deutschland erneut zugenommen. Das geht aus dem Lagebild des Bundeskriminalamts (BKA) zu Straftaten, die sich geschlechtsspezifisch gegen Frauen richten, und dem Lagebild häusliche Gewalt hervor.

Die Polizei registrierte 2025 im Durchschnitt alle drei Tage die Tötung einer Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner, etwa alle zehn Minuten eine Sexualstraftat gegen eine Frau oder ein Mädchen. Alle sechs Minuten wurde eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner körperlich angegriffen.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat Gewalt gegen Frauen in dieser Legislaturperiode zu ihrem großen Thema gemacht. Dazu gehört auch ihr Vorstoß, den Mordparagrafen so zu reformieren, dass Femizide künftig als Mord erfasst und abgeurteilt werden. Hubig will Frauen dadurch besser vor Gewalt schützen. Es geht aber auch darum, das Leid der Betroffenen und ihrer Angehörigen anzuerkennen.

Es gibt allerdings kein einheitliches Verständnis davon, was ein Femizid ist. Das liegt daran, dass der Begriff aus einer gesellschaftlichen Debatte kommt, nicht aus einer rechtlichen. Viele Menschen verstehen darunter ein Tötungsdelikt, das aus einem grundsätzlichen Frauenhass heraus begangen wurde. Der Begriff Femizid meint jedoch, dass auch Taten, die auf den ersten Blick privat erscheinen, eine gesellschaftliche Dimension haben, erläutert die Juristin Jara Streuer.

So sind sogenannte Trennungstötungen - wenn Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet werden, nachdem sie die Beziehung beendet haben oder beenden wollen - häufig von einem sexistischen Macht- und Kontrollanspruch des Täters gegenüber dem Opfer geprägt. Täter sehen die Frau als ihren Besitz und stellen den eigenen Wunsch, die Beziehung fortzusetzen oder das Opfer an einer neuen Beziehung zu hindern, über die Entscheidung des Opfers, die Beziehung zu beenden.

Zwar werten Gerichte es bereits jetzt als niedrigen Beweggrund und damit als Mord, wenn ein Mann aus patriarchalem Herrschafts- und Besitzdenken tötet.

Bei Trennungstötungen, die etwa 80 Prozent der Femizide ausmachen, würden die Tötungsdelikte aber häufiger als Totschlag gewertet, sagt Sylvia Haller vom Deutschen Frauenrat. Haller kritisiert, dass sich etwa ein Zustand starker Wut oder Kränkung mildernd auf das Strafmaß auswirke. Die Rechtsprechung suggeriere damit einen männlichen Besitzanspruch gegenüber der Partnerin, sagt sie.

Die rechtliche Einordnung ist auch deshalb relevant, weil Mord in Deutschland zwingend mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe bestraft wird. Für Totschlag sieht das Gesetz dagegen mindestens fünf Jahre Haft vor.

Für Betroffene von häuslicher Gewalt gibt es zahlreiche Hilfsangebote. Sie reichen von Informationsangeboten im Internet über Beratungsstellen bis hin zu Einrichtungen wie Frauenhäusern. Das Bundesjustizministerium gibt einen Überblick zu entsprechenden Angeboten und der rechtlichen Situation. Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet vertraulich, kostenfrei und jederzeit unter der Nummer 116 016 oder per Onlineberatung Hilfe und Unterstützung – auf Deutsch und in 18 weiteren Sprachen.

Frauenschutzorganisationen loben den Gesetzesvorstoß der Bundesjustizministerin. Zusätzlich brauche es aber mehr Präventionsmaßnahmen und einen Ausbau der Schutzstrukturen. Denn einem Femizid gehen in vielen Fällen niedrigschwellige Gewalttaten, eine stärkere Kontrolle der Frau durch den Täter oder häusliche Gewalt voraus.

Damit Polizei und Sozialarbeiterinnen gefährdete Frauen früher erkennen können, sind neue Ansätze nötig. Deutschland ist aufgrund der Istanbul-Konvention, die 2018 in Kraft getreten ist, dazu verpflichtet, geschlechtsspezifische Gewalt gezielt zu verhindern. Voraussetzung dafür ist aber eine strukturierte Gefährdungsanalyse, wie sie Artikel 51 der Konvention verlangt. Mit Instrumenten wie ODARA oder der Lizzy-App und speziellen Fragebögen können Einsatzkräfte mögliche Indikatoren für Gewalt oder das Risiko weiterer Gewalt besser erfassen.

Auch bei der Fortbildung von Justizangehörigen sehen Experten Nachbesserungsbedarf. So gebe es immer noch Rassismus, Sexismus, Klassismus in den Verfahren, kritisiert die Anwältin Christina Clemm, die Betroffene und ihre Angehörigen seit drei Jahrzehnten vor Gericht vertritt.

Es brauche fortgebildete Personen, damit diese etwa in Sorge- und Umgangsverfahren oder Verfahren um häusliche Gewalt die Dynamik von Gewalt erkennen und erste Spuren verstünden, sagt auch Sozialarbeiterin Haller.

Strafjustiz allein könne aber niemals ein gesellschaftliches Problem lösen, sagt Christina Clemm. Um Gewalt gegen Frauen oder queere Menschen zu verhindern, sei nicht zuletzt ein gesellschaftlicher Wandel nötig: weg von Geschlechtsstereotypen, hin zu einem Hinterfragen von Männerbildern. Dabei seien auch Männer gefragt.

Onlineartikel: Tina Hammesfahr / Quellen: Deutschlandfunk, Agenturen, BKA, UN Women Deutschland