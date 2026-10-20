Nordamerika

Wie kanadische Fernsehsender berichten, stimmten mehr als 76 Prozent für den Verbleib bei Kanada. Rund 24 Prozent befürworteten die Einleitung eines Abspaltungsprozesses. Premierminister Carney begrüßte den Ausgang des Referendums. Er sprach von einer klaren Entscheidung für die Einheit des Landes. Das endgültige Ergebnis will die Wahlbehörde am 29. Oktober veröffentlichen.
Die Provinz ist das Zentrum der kanadischen Erdöl- und Erdgasindustrie und verfügt über riesige Ölsandvorkommen. Unabhängigkeitsbefürworter argumentieren, dass die Provinz wirtschaftlich einen großen Beitrag zum Wohlstand Kanadas leistet, von der Regierung aber politisch benachteiligt werde.
Die Separatistenbewegung wird unter anderem von US-Präsident Trump unterstützt.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.