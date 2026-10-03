Blick in die Innenstadt von Bremen am Vortag des Tags der Deutschen Einheit (Sina Schuldt / dpa)

Bremen richtet das Fest in diesem Jahr aus, weil es die Bundesratspräsidentschaft innehat. Nach dem Gottesdienst findet im Konzerthaus ein Festakt statt. An dem Feierlichkeiten nehmen auch Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsidentin Klöckner und Bundeskanzler Merz teil. Steinmeier sowie Bremens Bürgermeister Bovenschulte werden eine Rede halten. Das Bürgerfest zum 36. Tag der Deutschen Einheit hatte bereits gestern begonnen und dauert bis morgen. Es gibt mehr als 550 Veranstaltungen in der Bremer Innenstadt und entlang der Weser.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.