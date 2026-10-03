Anschließend findet im Konzerthaus ein Festakt statt. An den Feiern nehmen auch Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsidentin Klöckner und Bundeskanzler Merz teil. Steinmeier sowie Bremens Bürgermeister Bovenschulte werden Reden halten.
Das Bürgerfest zum 36. Tag der Deutschen Einheit war bereits gestern eröffnet worden und dauert bis morgen. Es gibt mehr als 550 Veranstaltungen in der Bremer Innenstadt und entlang der Weser.
Bremen richtet das Fest in diesem Jahr aus, weil es die Bundesratspräsidentschaft innehat.
Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.