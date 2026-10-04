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In einer Erklärung teilte die Partei mit, ihr Ortsverband setze sich für die Freilassung der Teilnehmer ein. Der Telegram-Nachrichtenkanal "Ostorozhno Novosti" berichtet, dass die Demonstranten Parolen wie "Freiheit für politische Gefangene" und "Nieder mit dem Zaren" skandiert haben sollen. Die Hintergründe sind unklar. Beim russischen Exilmedium "Agentstvo Novosti" hieß es, in der Pressestelle der Oppositionspartei Jabloko wisse man nichts von einer Beteiligung von Jabloko-Aktivisten an der Demonstration, auch nichts von Festnahmen von Parteianhängern. Jabloko ist die einzige verbliebene, offiziell registrierte Partei in Russland, die sich gegen den Ukrainekrieg stellt.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.