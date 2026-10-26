Dabei waren am Freitag neun Menschen getötet und mehr als 30 verletzt worden. Wie die jordanische Strafverfolgungsbehörde PSD mitteilte, wurden die Männer in einem verlassenen Haus aufgespürt. Sie hätten sich der Festnahme widersetzt und seien bei einem Feuergefecht mit den Sicherheitskräften verletzt worden. Details zur Identität der Festgenommenen wurden nicht mitgeteilt.
Jordaniens König Abdullah begrüßte die Festnahme. Er erklärte auf der Plattform X, man habe geschworen, dass die Terroristen nicht ungestraft davonkämen.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.