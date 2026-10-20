Neben Bundeskanzler Merz wird dort unter anderem auch der türkische Botschafter Turan sprechen. Am 30. Oktober 1961 hatte die damalige Bundesregierung mit der Türkei eine Vereinbarung zur Entsendung von Arbeitnehmern geschlossen. Grund war der hohe Bedarf an Arbeitskräften in der seinerzeit stark wachsenden deutschen Wirtschaft. Bis zum Ende des Abkommens zwölf Jahre später kamen über 860.000 türkische Arbeitnehmer nach Deutschland.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.