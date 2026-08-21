Großbrände

Die Behörden gehen davon aus, dass sich das Feuer nicht mehr ausbreitet. Die gelöschten Flächen sollen mit Drohnen des Zivilschutzes überwacht werden. In Torfmooren wie dem Hohen Venn können Brände aber noch lange unterirdisch schwelen. Das Feuer war vergangenen Freitag ausgebrochen.
Der ebenfalls Ende vergangener Woche ausgebrochene Waldbrand in der Nähe des nordrhein-westfälischen Ortes Hürtgenwald ist gelöscht. Die letzten Feuerwehreinheiten zögen ab, erklärte Hürtgenwalds Bürgermeister Cranen.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.