Russlands Krieg gegen die Ukraine

Menschen im völlig zerstörten Oleschky. (Evgeniy Maloletka/AP/dpa)

Wie Melania Trump auf X mitteilte, konnten seit Dienstag rund 800 Zivilisten in Sicherheit gebracht werden. Die First Lady der USA hatte die Feuerpause mitverhandelt, während der zudem Hilfsgüter nach Oleschky geliefert werden konnten. Auch der Papst hatte sich dafür eingesetzt.

Die russische Führung war nach Angaben von ukrainischen Regierungsvertretern nicht bereit, die Waffenruhe zu verlängern. Zudem warfen ukrainische Armeeangehörige Russland vor, die Militärpräsenz in der Region während der Feuerpause verstärkt zu haben. Der Kreml bezeichnete ein solches Vorgehen als normale Praxis. Die Ukraine hätte die Zeit auch dafür nutzen können, sagte Kreml-Sprecher Peskow.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.