"Vorbeugender Brandschutz"

Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (IMAGO / Steinach / IMAGO / Sascha Steinach)

Der Vorsitzende Maier sagte im ZDF, man könne die Schneisen, die jetzt geschlagen werden müssten, schon im Vorfeld schaffen. Zudem müssten Wasserdepots angelegt werden, um an den Einsatzorten schnell ausreichend Wasser zur Verfügung zu haben. Wichtig seien auch geländegängige Fahrzeuge. Maier betonte, er sehe es mit Sorge, dass sich das Klima verändere. Wald- und Vegetationsbrände hätten in der Vergangenheit wenig im Fokus gestanden - und man müsse sich besser vorbereiten. Das beginne ganz oben beim Bund, gelte aber auch für Länder und Kommunen.

Einsatzkräfte haben in den vergangenen Tagen und Wochen viele Waldbrände bekämpft, unter anderem in Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.