Gefahrgutunfall in Krefeld

Wie die Feuerwehr mitteilte, kippte ein LKW, der Salpetersäure transportierte, an einer Auffahrt zur A57 um. Die stark ätzende Säure sei ausgetreten. Die Bevölkerung wurde vor drohenden Gesundheitsgefahren gewarnt. Einige Schulen und Kitas in Krefeld bleiben heute geschlossen. Die A57 ist derzeit gesperrt, auch der Bahnverkehr sollte bis voraussichtlich 9 Uhr eingestellt werden.
Salpetersäure gehört zu den wichtigsten Grundchemikalien der Industrie, vor allem für Düngemittel und Sprengstoffe.
Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.