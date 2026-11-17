Philippe Diallo tritt bei der FIFA-Wahl gegen Infantino an. (picture alliance / Anadolu / Mustafa Yalcin)

Das teilte die UEFA mit. Diallos Kandidatur soll am Dienstag im Rahmen einer Sitzung des Exekutivkomitees offiziell bestätigt werden. Der 63-Jährige verfüge "über umfassende Erfahrung auf allen Ebenen des Fußballs", erklärte die UEFA weiter und betonte ihr Handeln "vor dem Hintergrund ernsthafter Bedenken hinsichtlich der Ausrichtung der FIFA".

Der DFB begrüßte die Kandidatur. Präsident Neuendorf sagte in Berlin, Diallo könne mit der vollen Unterstützung des deutschen und europäischen Fußballs rechnen.

Infantino geht als klarer Favorit in die Abstimmung

FIFA-Präsident Infantino steht unter anderem wegen eines eigenmächtig vorangetriebenen und letztlich gescheiterten Investorendeals in der Kritik. Zugleich genießt er weiter die Unterstützung von zahlreichen Landesverbänden aus Südamerika, Asien und Afrika. Beobachter rechnen deshalb mit seiner Wiederwahl im März beim FIFA-Kongress in Marokko. Infantino steht seit 2016 an der Spitze des Weltverbands.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.