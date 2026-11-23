Der Pokal für die Frauenfußball-WM (AP/Christophe Ena)

Für beide Turniere lag laut FIFA jeweils nur eine gültige Bewerbung vor. Bei der Endrunde in Nordamerika wird das Teilnehmerfeld auf 48 Teams vergrößert. Erst bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland war die Zahl der Mannschaften von 24 auf 32 erhöht worden. Die nächste WM findet im kommenden Jahr in Brasilien statt (24. Juni bis 25. Juli). Der Deutsche Fußball-Bund hatte sich für 2027 vergeblich beworben.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.