Die Finanzreserven reichen bei vielen Menschen nur ein paar Wochen. (IMAGO / photothek)

Das geht aus einer Umfrage im Auftrag der Debeka-Versicherung hervor. 22 Prozent der Befragten könnten nur einen Monat lang ihre laufenden Ausgaben decken. 51 Prozent können den Angaben zufolge mindestens drei Monate überbrücken; bei 23 Prozent reichen die Reserven auch ein halbes Jahr. Zudem könnten viele Menschen eine unerwartete höhere Ausgabe nicht kurzfristig bezahlen, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Vor allem Jüngere im Alter zwischen 18 und 29 Jahren sähen sich dazu nicht in der Lage.

Befragt wurden online 2.000 volljährige Bürger. Rentner wurden nicht berücksichtigt.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.