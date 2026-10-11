Auszeichnung

Ein Banner mit dem Logo des Kinderfilmfestivals "Schlingel" (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Der Hauptdarsteller in der Geschichte um Diebstähle historischer Schätze habe mit sehr viel Mut und seiner natürlichen Art überzeugt.

Insgesamt wurden 19 Preise vergeben. Auf dem Festival wurden 194 Filme aus 60 Ländern gezeigt. Länderschwerpunkt war Polen.

Auch Filme "Lord" und "Einfach zu alt für Märchen" geehrt

Der Hauptpreis der Stadt Chemnitz ging an die deutsche Produktion "Lord" von Caren Wuhrer. Der generationsübergreifende Coming-of-Age-Film werde vor allem von den herausragenden Darstellerinnen Lina Isabell Sturm als 17-jährige Lord und Christine Korfant als 78-jährige Betty getragen, hieß es. Mit dem Hauptpreis der Sächsischen Landesmedienanstalt wurde der polnische Film "Einfach zu alt für Märchen" von Kristoffer Rus ausgezeichnet. Er handelt von Möglichkeiten und Gefahren der Social-Media-Nutzung.

Den Sonderpreis des Mitteldeutschen Rundfunks erhielt die

ägyptisch-US-amerikanische Koproduktion "Happy Birthday - Die Geburtstagsfeier" von Sarah Goher. Die Jury zeigte sich beeindruckt von der "emotionalen Kraft des Films" und der herausragenden jungen Hauptdarstellerin.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.