Die finnische Außenministerin Elina Valtonen (imago / Frank Ossenbrink)

Darauf verwies Außenministerin Valtonen in einer Stellungnahme in der Hauptstadt Oslo. Solange der Angriffskrieg Moskaus andauere, hätten russische Sportler in Finnland nichts zu suchen. Ihre Einreise würde eine Gefahr für die internationalen Beziehungen Oslos darstellen.

Der am Montag in Kraft tretende Beschluss sieht verschärfte Bestimmungen für russische Staatsbürger vor, die sich für eine kurzfristige, visumspflichtige Beschäftigung in Finnland bewerben, einschließlich des Profisports. Es dürften nur jene Personen einreisen, die für die nationalen Interessen Finnlands von wesentlicher Bedeutung seien, hieß es.

Damit können unter anderem beim Weltcup der Skispringer, Nordischen Kombinierer und Skilangläufer in Kuusamo vom 27. bis 29. November keinerlei russische Sportler antreten.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.