Ein Leck in der Gas-Pipeline zwischen Finnland und Estland sorgte für erheblichen Druckabfall. Hier ein Foto aus dem Jahr 2019. (AFP / MIKKO STIG)

Dies gelte auch für ein beschädigtes Telekommunikationskabel, teilte die Regierung in Helsinki am Nachmittag in einer Pressekonferenz mit. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte den beiden Ländern Unterstützung zu. Die Pipeline war am Wochenende wegen eines Druckabfalls geschlossen worden. Die 150 Kilometer lange Leitung zwischen Finnland und Estland wurde Anfang 2020 in Betrieb genommen.

