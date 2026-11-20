Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen warnte in einem Brandbrief an die Mitglieder des Deutschen Bundestags, der Bundesregierung und der Landesregierungen vor Kürzungen bei Bildung, Jugendhilfe und psychosozialer Versorgung. Er fordert langfristige Investitionen. Wer bei den unterschiedlichen Entwicklungsphasen von Kindern und Jugendlichen spare, verschiebe die Probleme nur gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich.
Das Deutsche Kinderhilfswerk erklärte, die Interessen der Jüngsten würden bei politischen Entscheidungen noch immer zu wenig berücksichtigt. Man nehme eine fast flächendeckende Vernachlässigung ihrer Belange in Deutschland wahr. Auch UNICEF Deutschland forderte mehr Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche. Mit einer bundesweiten Schulaktion will die Hilfsorganisation auf deren Recht aufmerksam machen, bei Entscheidungen, die sie betreffen, angehört zu werden.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.