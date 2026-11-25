Flixtrain-Tickets gibt es bald auf der Plattform der Deutschen Bahn zu buchen. (picture alliance / Chris Emil Janßen)

Beide Unternehmen hätten eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Demnach sind Flixtrain-Fahrten ab dem 7. Dezember auf der Bahn-Homepage und in der App DB Navigator buchbar - und zwar für Reisen ab dem 13. Dezember. Außerdem lassen sich die Verbindungen beider Anbieter den Angaben zufolge kombinieren.

Flix ist bisher der größte Wettbewerber der Deutschen Bahn im Fernverkehr. Die Bahn dominiert den Markt aber weiterhin mit einem Anteil von rund 95 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.