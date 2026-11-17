Performance-Star Florentina Holzinger. (Archivbild) (Jens Büttner/dpa)

In Venedig ließ sie Teile des österreichischen Pavillons fluten. Ihre Performerinnen fuhren dort nackt Jetski oder saßen in einem Tank, der mit geklärtem Urin gefüllt gewesen sein soll. Die Choreografin arbeitet auch an der Berliner Volksbühne.

Bereits vor zwei Jahren hatte Holzinger das Ranking der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt angeführt. Dieses Jahr auf Platz 2 ist die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer. Danach folgen die britische Künstlerin Tracey Emin, die Modeunternehmerin Miuccia Prada und der US-Künstler Arthur Jafa.

Auch mehrere deutsche Künstler im Monopol-Ranking

Auch mehrere Künstler aus Deutschland haben es in das Ranking geschafft, etwa der Fotograf Wolfgang Tillmans sowie die Künstlerinnen Anne Imhof, Hito Steyerl und Gabriele Stötzer. Auch das Team des diesjährigen deutschen Pavillons in Venedig ist vertreten: Künstlerin Sung Tieu, ihre verstorbene Kollegin Henrike Naumann sowie Kuratorin Kathleen Reinhardt.

Auf der Liste stehen ebenfalls der Direktor der Neuen Nationalgalerie in Berlin, Klaus Biesenbach, das Leitungsduo des Hamburger Bahnhofs in Berlin, Sam Bardaouil und Till Fellrath, die Chefin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, die Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Susanne Gaensheimer, sowie Jérémie Queyras, der das Porträt von Ex-Kanzlerin Angela Merkel malte.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.