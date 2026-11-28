Blick in die Hallen des Flughafen Köln-Bonn. (dpa | Thomas Banneyer)

Wie eine Sprecherin mitteilte, wurde das Objekt am späten Abend über dem Gelände des Airports am Himmel entdeckt. Daraufhin seien sämtliche Starts und Landungen eingestellt worden. Die Deutsche Flugsicherung untersuchte den Vorfall und gab nach Mitternacht schließlich Entwarnung. Anschließend lief der Betrieb nach Angaben des Flughafens wieder an. Zu möglichen Hintergründen des Vorfalls machten zunächst weder der Betreiber noch die Deutsche Flugsicherung weitere Angaben.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.