Sicherheit

Flughafen Nürnberg gesperrt - "mutmaßliche Luftnotlage" (Daniel Löb/dpa)

Es habe keine Gefahr bestanden, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Ursache für den Alarm laufen. Details nannten die Ermittler nicht. Der Flughafen war am Vormittag wegen einer sogenannten Luftnotlage gesperrt worden. Bereits in der Nacht hatte es an dem Flughafen einen Polizeieinsatz gegeben. Der Mitteilung zufolge hatten drei Piloten unabhängig voneinander ein Objekt gesichtet, bei dem es sich möglicherweise um eine Drohne handelt. Suchmaßnahmen seien aber erfolglos gewesen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.