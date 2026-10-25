Der King Khalid International Airport in Riad war wegen Angriffen der Huthi geschlossen (Archivbild). (AFP / FAYEZ NURELDINE)

Er war wegen Angriffen der pro-iranischen Huthi-Miliz im Jemen geschlossen. Wie der Flughafen mitteilte, gibt es aus Sicherheitsgründen aber weiterhin Einschränkungen. Viele internationale Fluggesellschaften fliegen Riad derzeit ohnehin nicht an.

Heute waren in der Hauptstadt mehrere Explosionen zu hören. Bewohner erhielten Warnmeldungen. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen erklärte, sie habe mehrere feindliche Flugkörper abgeschossen. Von den Huthi hieß es, sie hätten neben dem Flughafen in Riad auch eine Anlage des staatlichen Ölgiganten Aramco in der Hafenstadt Janbu sowie eine Ölraffinerie attackiert zu haben. Die Rebellen drohten mit weiteren Angriffen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.