Europaweit gab es hunderte Bombendrohungen gegen Schulen, in Italien wurde viele geschlossen. (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / IMAGO / Giulia Sciacca)

Das Bildungsministerium in Italien teilte mit, mehr als 300 Schulen hätten eine gleichlautende Mail erhalten. In mehreren Städten wurden daraufhin Schulen evakuiert. Regierungschefin Meloni erklärte, es gebe keine Gefahr, die Behörden würden die Lage aber weiter genau beobachten.

Auch in Nordirland und Schottland haben Hunderte Schulen ähnliche Mails erhalten; Evakuierungen gab es dort aber nicht. Ein Sprecher der Polizei in Nordirland sagte, die Mail werde als Scherz betrachtet.

Wer hinter den Drohungen steckt, ist bisher unklar. Ähnliche Mails hat es in den vergangenen Wochen häufiger gegeben. Anfang November wurden mindestens 30 Drohungen gegen europäische Flugzeuge ausgesprochen. Spaniens Außenminister Albares sagte damals, es könne sich um einen Angriff autoritärer Kräfte auf Europas Demokratie handeln.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.