Das hat das israelische Verkehrsministerium angekündigt, nachdem eine Delegation in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist war. Die Entscheidung muss dem Ministerium zufolge noch von den israelischen Sicherheitsbehörden genehmigt werden.
Der Flugbetrieb von Flydubai von und nach Israel war vor zwei Monaten ausgesetzt worden, nachdem ein Copilot Ermittlungen zufolge einen Absturz auf dem Ben-Gurion Flughafen nahe Tel Aviv herbeiführen wollte. Er konnte rechtzeitig überwältigt werden. Die Generalstaatsanwaltschaft Abu-Dhabi spricht von einem versuchten Terrorakt.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.