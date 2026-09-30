Flydubai-Passagiermaschine muss nach Messerangriff in Saudi-Arabien notlanden (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Premierminister Netanjahu erklärte, einer der Piloten habe mit einem Messer auf seinen Kollegen eingestochen. Er habe offenbar vorgehabt, das Flugzeug zum Absturz zu bringen. Netanjahu stützt sich auf Aussagen eines Reisenden. Demnach hätten ein weiterer Passagier und ein Besatzungsmitglied den Angreifer überwältig. Eine weitere Piloten-Crew an Bord habe es geschafft, das Flugzeug zu stabilisieren. Die Maschine sei danach sicher in Saudi-Arabien notgelandet, der Angreifer sei festgenommen worden. Er werde von den saudischen Sicherheitsbehörden befragt. Israels Verteidigungsminister Katz geht von einem versuchten Terroranschlag aus. An Bord befanden sich fast ausschließlich israelische Staatsbürger.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.