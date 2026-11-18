Felix Döring (SPD). (dpa / Michael Brandt)

Durch die Neuausrichtung und die Kürzungen entfällt ab 2027 die finanzielle Förderung für mehrere zivilgesellschaftliche Projekte, die sich gegen Extremismus engagieren. Davon betroffen sind unter anderem die Initiative gegen Islamfeindlichkeit "CLAIM" und das Nahost-Gesprächsformat "Trialoge". Mehrere Träger forderten zuletzt eine Kehrtwende und zusätzliche Mittel für die Demokratieförderung. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte den Etat des Programms für 2027 zuletzt um rund 20 Millionen Euro auf etwa 170 Millionen Euro reduziert.

Auch die konservative Denkfabrik R21 verliert ihre Förderung. Die frühere Bundesfamilienministerin Schröder (CDU) kritisierte, damit nehme die "ohnehin bestehende erdrückende Dominanz linker Organisationen im staatlich geförderten Bereich der Nichtregierungsorganisationen" noch weiter zu.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.