Die Sächsische Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus erklärte, die Änderungen durch Bundesfamilienministerin Prien (CDU) hätten gravierende Folgen für die Erinnerungsarbeit. Zahlreiche Organisationen des Netzwerks seien von den jüngsten Förderentscheidungen zum Teil massiv betroffen. Etablierte Strukturen der Erinnerungskultur, historisch-politischen Bildung und der Antisemitismusprävention gerieten ins Wanken. Zuvor hatte auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch die Kürzungen kritisiert. Die Einschnitte schwächten wichtige zivilgesellschaftliche Arbeit und Netzwerke, die Menschenrechte schützten und Bedrohungen durch die extreme Rechte entgegenträten.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.