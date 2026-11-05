Cyberkriminalität

Cyberangriffe auf Supermärkte in mehreren Ländern (Johan Nilsson/TT/TT News Agency)

Der Karlsruher IT-Sicherheitsexperte Christoph Fischer sagte, vor allem die Hersteller vernetzter Geräte müssten reagieren. Dass Steuerungsanlagen mit unveränderten Werkseinstellungen und Standardpasswörtern ausgeliefert und betrieben würden, sei für ihn ein gravierendes Versäumnis. Nach Ansicht Fischers müssen Hersteller die Konfiguration ihrer Systeme so gestalten, dass bereits bei der ersten Inbetriebnahme individuelle Passwörter vergeben werden müssen. Ein automatisierter Fernzugriff für Wartungszwecke sei grundsätzlich sinnvoll und es gebe genügend Möglichkeiten - etwa über Zertifikate und asymmetrische Verschlüsselung - um Zugriffe abzusichern.

Engling: Zentralisierung macht angreifbar

Ähnlich äußerte sich Dirk Engling vom Chaos Computer Club. Gefragt, warum die Cyberattacke erfolgreich gewesen sei, nannte er ein aus seiner Sicht wahrscheinliches Szenario. Im Deutschlandfunk erläuterte er, dass die EU-Regelung, eine lückenlose Kühlkette nachzuweisen, zu einer Zentralisierung geführt habe. Die Kontrolle laufe meist über Firmen, die über das Internet an zentraler Stelle für die Überwachung zuständig seien. Zudem sei eine Fernsteuerung eingebaut, um die Kühlung hoch- und runtersteuern zu können. Das mache angreifbar, sagte Engling. Zudem verwies er auf KI-Modelle, die nichts anderes täten, als nach Schwachstellen in vernetzten Systemen zu suchen.

Sicherheit ist eine Daueraufgabe

Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels erklärte, es seien nur vereinzelte Fälle zu verzeichnen, in denen Märkte in Deutschland von den Cyberangriffen betroffen seien. Digitale und physische Widerstandsfähigkeit seien für die Handelsunternehmen eine Daueraufgabe.

Vor kurzem waren Angriffe auf Supermärkte unter anderem in Belgien, Schweden, Irland und Estland gemeldet worden. Auch deutsche Supermärkte waren betroffen.

Kühlanlagen wurden auf bis zu 50 Grad aufgeheizt. In der Folge mussten große Mengen an Lebensmitteln entsorgt werden.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.