Das Volkswagen-Logo auf einer Steele vor dunklem Himmel mit vielen Wolken (IMAGO I Sven Simon)

Wie das Unternehmen in Wolfsburg zudem mitteilte, soll die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können. Desweiteren verlangt VW Streichungen im System von Zusatzzahlungen und Zulagen. Ein entsprechender Foderungskatalog wurde der IG Metall übergeben. Mit den Maßnahmen will der Autobauer eine Entlastung bei den Arbeitskosten erreichen. Die Tarifverhandlungen bei Volkswagen beginnen am kommenden Dienstag in Emden. Betroffen sind 130-tausend Beschäftigte.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.