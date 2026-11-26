Prostituierte in der Herbertstraße in Hamburg (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

Der Justiziar der Unionsfraktion, Plum, sagte der Düsseldorfer Zeitung "Rheinische Post", einzelne Nachbesserungen reichten nicht aus. Nötig sei ein echter Kurswechsel im Prostitutionsrecht. Plum sprach sich für das sogenannte "Nordische Modell" aus, das den Kauf sexueller Dienstleistungen generall unter Strafe stellt. Dies verlangten auch mehrere Bundestagsabgeordnete der Grünen. In einem Papier, aus dem der "Tagesspiegel" zitiert, heißt es, ein Sexkaufverbot gemäß dem "Nordischen Modell" verlagere die Strafbarkeit der Frauen auf die Freier und Profiteure von Prostitution. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Khan, lehnte dagegen ein solches generelles Sexkaufverbot ab. Dies berge die Gefahr, Strukturen zu verfestigen, die Ausbeutung und Menschenhandel begünstigten, sagte sie.

Gestern hatte sich bereits eine von Bundesfrauenministerin Prien eingesetzte Expertenkommission gegen das "Nordische Modell" ausgesprochen, aber 51 Empfehlungen für Maßnahmen vorgelegt. Unter anderem sollen sich Freier künftig strafbar machen, wenn sie sexuelle Dienstleistungen bei nicht angemeldeten Prostituierten in Anspruch nehmen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.