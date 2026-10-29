Astronomie

Bis jetzt heißt das Objekt 2026 ED138. Es ist zwischen 600 und 1.500 Kilometer groß. Offenbar hat es genug Masse, damit seine eigene Schwerkraft es in einer stabilen Kugelform hält - das ist eine wichtige Voraussetzung, um von der Internationalen Astronomischen Union als Zwergplanet anerkannt zu werden. Allerdings muss der Himmelskörper noch genauer beobachtet werden, um Form und Größe zu bestätigen.
Die Forscher nutzten für ihre Entdeckung das neue Rubin-Observatorium in der Atacama-Wüste in Chile. Benannt ist es nach der US-Astronomin Vera Rubin.
Bisher fünf Zwergplaneten entdeckt
Bis jetzt gibt es fünf anerkannte Zwergplaneten im Sonnensystem: Pluto, Ceres, Eris, Haumea und Makemake. Fast alle liegen jenseits des Neptun. Pluto war vor 20 Jahren zu einem Zwergplaneten herabgestuft worden.
Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.